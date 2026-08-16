Россиянам рассказали о главном препятствии для развития ИИ

Нехватка энергетических мощностей является главным препятствием для развития развития искусственного интеллекта в мире. Об этом РИА «Новости» сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

По его словам, автоматизированные системы управления существовали и во времена Советского Союза, но они не переросли в ИИ, потому что тогда отсутствовали компьютеры с необходимой мощностью и скоростью.

«Сегодня они появились. Например, вы собираете данные миллиона человек, больных одной болезнью, их геномы. А потом вам нужно их проанализировать, чтобы определить, у кого есть предрасположенность к конкретной болезни», — сказал Ковальчук.

Он добавил, что при сборе и последующем использовании баз данных интегральные схемы выделяют огромные объемы тепла.

«Поэтому сегодня весь вопрос развития ИИ упирается в энергетику. Фактически ИИ — сублимированное электричество», — отметил ученый.

Ранее стало известно, что ИИ помог сделать более миллиона лекарственных назначений в Подмосковье.