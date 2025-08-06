Россиянам рассказали, когда установка MAX на телефоны станет обязательной

С 1 сентября 2025 года мессенджер MAX войдет в перечень обязательных для предустановки приложений на все новые смартфоны в России. Об этом заявил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА «Новости» .

«С 1 сентября 2025 года приложение станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России, а также каналом для получения документов на электронную подпись. Эти положения закреплены федеральным законом», — сказал он.

По словам юриста, MAX сочетает функции мессенджера (чаты, звонки, передача файлов до четырех гигабайтов) с интеграцией государственных сервисов, включая "Госуслуги" и систему электронной подписи, а также поддерживает операции через систему быстрых платежей.

Среди преимуществ у отечественного аналога эксперт выделил удобный интерфейс, аналогичный Telegram, поддержку AI-бота GigaChat, мини-приложения для бизнеса и низкое потребление ресурсов устройства.

«Его интеграция с госсервисами упростит повседневные задачи: оплату штрафов, вызов такси, образовательные чаты», — отметил Хаминский.

Ранее Минцифры опровергло сообщения о том, что MAX будет обязательным для подписания электронных документов. В ведомстве уверили, что все, кто подписывал бумаги в других сервисах с помощью физических носителей, смогут продолжить использовать этот способ.