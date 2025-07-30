MAX не будет обязательным для получения электронной подписи

Минцифры опровергло сообщения о том, что мессенджер MAX будет обязательным для подписания электронных документов. Данные РБК об этом не соответствуют действительности, заявили в ведомстве.

«Для подписания электронных документов действует приложение „Госключ“. <…> В законе идет речь только про подпись документов в „Госключе“. Он не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью», — пояснили в пресс-службе.

Все, кто ранее подписывал документы в других сервисах с использованием физических носителей, смогут делать это и дальше.

Отдельно в Минцифры подчеркнули, что закон не предусматривает нормы о том, что в MAX обязательно будут направляться все документы для подписи в «Госключе».

«В тексте закона говорится об „использовании инфраструктуры“, это также могут быть уведомления о пришедших в „Госключ“ документах», — добавили представители министерства.

Помимо этого, внимание россиян обратили на то, что заявления с «Госуслуг» на подпись в «Госключ» также необязательно направлять с использованием MAX. Это же касается и ведомственных документов.

«Для непосредственного подписания документов и далее будет применяться приложение „Госключ“», — заключили в пресс-службе.