Россиянам рассказали, какие темы лучше не обсуждать рядом с умными колонками
Глава ЦЦЭ Роскачества Кузьменко сообщил о прослушивающей функции колонок
Умные колонки могут прослушивать разговоры, поэтому рядом с голосовыми помощниками не стоит вести диалоги на чувствительные темы. Об этом Lenta.ru рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
«В некотором смысле умные системы действительно нас прослушивают, но в подавляющем большинстве случаев это делается в рекламных целях», — отметил он.
В качестве примера он привел случаи, когда пользователям начинали показывать в интернете объявления с товарами, упомянутыми в недавнем разговоре по телефону или рядом с колонкой.
Эксперт объяснил, что подобные ситуации возникают из-за механизма таргетированной рекламы, использующего разные методы сбора данных, в том числе анализ информации с мобильных сервисов и голосовых ассистентов.
Колонка постоянно находится в режиме прослушивания, ожидая активационную фразу. Однако было бы неверно утверждать, что она постоянно записывает и передает все ваши разговоры.
Сергей Кузьменко
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества
Также эксперт добавил, что колонки достаточно редко контактируют с сервером и в основном передают техническую информацию о подключении. Кроме того, они используют сложное шифрование, благодаря чему перехват данных маловероятен.
По мнению Кузьменко, полную приватность пользователю может обеспечить только отключение микрофона. В беседе с ТАСС он рекомендовал держать устройство выключенным, когда оно не используется.
Ранее о регулярном прослушивании пользователей со стороны ведущих технологических корпораций сообщил эксперт Эльдар Муртазин. По его словам, этим занимаются все компании, у которых есть доступ к микрофонам устройств.