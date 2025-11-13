Россиянам рассказали, какие темы лучше не обсуждать рядом с умными колонками

Умные колонки могут прослушивать разговоры, поэтому рядом с голосовыми помощниками не стоит вести диалоги на чувствительные темы. Об этом Lenta.ru рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«В некотором смысле умные системы действительно нас прослушивают, но в подавляющем большинстве случаев это делается в рекламных целях», — отметил он.

В качестве примера он привел случаи, когда пользователям начинали показывать в интернете объявления с товарами, упомянутыми в недавнем разговоре по телефону или рядом с колонкой.

Эксперт объяснил, что подобные ситуации возникают из-за механизма таргетированной рекламы, использующего разные методы сбора данных, в том числе анализ информации с мобильных сервисов и голосовых ассистентов.