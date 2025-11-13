Россиянам рассказали, какие темы лучше не обсуждать рядом с умными колонками

Глава ЦЦЭ Роскачества Кузьменко сообщил о прослушивающей функции колонок

Richard B. Levine/imago stock&people
Фото: Richard B. Levine/imago stock&people/www.globallookpress.com

Умные колонки могут прослушивать разговоры, поэтому рядом с голосовыми помощниками не стоит вести диалоги на чувствительные темы. Об этом Lenta.ru рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«В некотором смысле умные системы действительно нас прослушивают, но в подавляющем большинстве случаев это делается в рекламных целях», — отметил он.

В качестве примера он привел случаи, когда пользователям начинали показывать в интернете объявления с товарами, упомянутыми в недавнем разговоре по телефону или рядом с колонкой.

Эксперт объяснил, что подобные ситуации возникают из-за механизма таргетированной рекламы, использующего разные методы сбора данных, в том числе анализ информации с мобильных сервисов и голосовых ассистентов.

Колонка постоянно находится в режиме прослушивания, ожидая активационную фразу. Однако было бы неверно утверждать, что она постоянно записывает и передает все ваши разговоры.

Сергей Кузьменко

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

Также эксперт добавил, что колонки достаточно редко контактируют с сервером и в основном передают техническую информацию о подключении. Кроме того, они используют сложное шифрование, благодаря чему перехват данных маловероятен.

По мнению Кузьменко, полную приватность пользователю может обеспечить только отключение микрофона. В беседе с ТАСС он рекомендовал держать устройство выключенным, когда оно не используется.

Ранее о  регулярном прослушивании пользователей со стороны ведущих технологических корпораций сообщил эксперт Эльдар Муртазин. По его словам, этим занимаются все компании, у которых есть доступ к микрофонам устройств.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте