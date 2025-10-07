Аналитик Муртазин сообщил, что все ведущие технологические корпорации регулярно прослушивают пользователей
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил ИА НСН, что ведущие технологические корпорации регулярно прослушивают пользователей, однако остается неясным, каким образом впоследствии применяются полученные сведения.
Он утверждает: «Точно можно утверждать, что все компании, которые имеют доступ к микрофону на вашем телефоне, они в том или ином виде прослушивают то, что вы говорите».
Прослушку осуществляют не люди, а автоматические системы. Компании уверяют, что сведения не утекут, однако при необходимости данные могут быть восстановлены для анализа разговоров. Неясно, как именно эти данные хранятся. Например, «Яндекс» был уличен в передаче разговоров через навигатор, объяснив это ошибкой в софте и утверждая, что проблема решена.
Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко считает, что риск утечки данных выше через устройства неизвестных брендов, но сами по себе умные устройства не должны рассматриваться как угроза.