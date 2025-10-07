Аналитик Муртазин сообщил, что все ведущие технологические корпорации регулярно прослушивают пользователей

Он утверждает: «Точно можно утверждать, что все компании, которые имеют доступ к микрофону на вашем телефоне, они в том или ином виде прослушивают то, что вы говорите».

Прослушку осуществляют не люди, а автоматические системы. Компании уверяют, что сведения не утекут, однако при необходимости данные могут быть восстановлены для анализа разговоров. Неясно, как именно эти данные хранятся. Например, «Яндекс» был уличен в передаче разговоров через навигатор, объяснив это ошибкой в софте и утверждая, что проблема решена.

Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко считает, что риск утечки данных выше через устройства неизвестных брендов, но сами по себе умные устройства не должны рассматриваться как угроза.