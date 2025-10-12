Россиянам раскрыли признаки слежки через ноутбуки и смартфоны

Доцент Тимофеев: перегрев батареи и замедление смартфона может говорить о слежке

Замедление работы смартфона или ноутбука может говорить о том, что устройство втайне шпионит за своим владельцем. Признаки слежки в разговоре с агентством «Прайм» перечислил доцент кафедры Информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

Многие россияне разрешают приложениям доступ к микрофону и камерам. Речь идет о соцсетях, мессенджерах и видеосервисах.

«Наиболее вероятный признак слежки или наличия вируса — замедление работы любых функций и устройства в целом. Частые зависания без причины тоже могут быть сигналом», — объяснил он.

Тимофеев предупредил, что если лампочка камеры загорелась сама по себе, то явно уже что-то не так.

Еще один признак — перегрев батареи и ее быстрая разрядка, а также активная работа вентилятора. Вредоносное программное обеспечение вызывает конфликт в настройках устройства и это приводит к повышению фоновой активности процессора. Гаджет даже может самостоятельно перезагрузится.

Еще три признака — сбои при входе по привычному паролю, невозможность сразу выключить или перезапустить устройство и внезапный рост расхода интернет-трафика.

Тимофеев посоветовал регулярно проверять список разрешений, отключать ненужные, следить за сбоями в работе гаджета, а при подозрительной активности сразу обнулять его до заводских настроек.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин рекомендовал россиянам регулярно удалять неиспользуемые приложения, чтобы защитить гаджет от аферистов, ворующих личные данные.