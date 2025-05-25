Россиянам посоветовали удалять часть приложений со смартфонов

Депутат Немкин: для защиты смартфона от кражи данных нужно удалять приложения

Мобильное устройство можно защитить от кражи данных мошенниками пр регулярном удалении неиспользуемых приложений. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Каждое установленное приложение потенциально открывает дополнительные „ворота“ для злоумышленников, особенно если оно давно не обновлялось или разработчик прекратил его поддержку», — отметил он.

По словам депутата, даже если программа кажется безвредной, она может содержать уязвимости, которые используют для доступа к данным пользователя или контроля над устройством.

Немкин предупредил, что многие приложения продолжают работать в фоновом режиме, даже если ими не пользоваться. Таким образом расходуется трафик и батарея.

Также это влияет на конфиденциальность, ведь некоторые приложения передают информацию третьим лицам. Чтобы снизить риски слежки, нужно удалить ненужный софт.

Эксперт добавил, что объем хранимой информации и количество установленных приложений влияют на безопасность резервного копирования.

При удалении лишнего пользователь упрощает процесс восстановления устройства при его потере. Чистка поможет вовремя обнаружить подозрительный софт и избавиться от него, резюмировал Немкин.

Ранее россиян предупредили, что быстрая разрядка аккумулятора и перегрев могут указывать на то, что злоумышленники прослушивают смартфон.