Россиянам раскрыли главные признаки заражения смартфона вредоносным ПО

Если смартфон стал медленнее работать, перегревается и сам меняет настройки GPS или Wi-Fi, то есть высокая вероятность его заражения вредоносным программным обеспечением. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

Эксперт отметил, что из-за заражения может резко увеличиться счет за мобильную связь. Еще одним признаком работы вредоносного ПО в фоновом режиме является появление новых приложений в телефоне.

Пермяков посоветовал пользователям регулярно обновлять операционную систему, использовать антивирусы и загружать приложения только из официальных источников, например, из Google Play или App Store. Для защиты телефона также следует осторожно работать с общедоступными Wi-Fi и использовать виртуальные частные сети (VPN) для защиты данных, добавил он.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер рассказал, как можно вычислить шпионскую программу на телефоне. По его словам, о прослушке может свидетельствовать эхо своего голоса при каждом разговоре.