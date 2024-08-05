Россиян предупредили, что резкое снижение зарядки телефона может сообщать о шпионской программе

IT-эксперт Артем Геллер в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что резкое снижение зарядки телефона может сообщать о шпионской программе. При этом он уточнил, что распознать прослушку самостоятельно практически невозможно.

«Если у вас появилось эхо, вы слышите свой собственный голос при каждом телефонном разговоре, то, возможно, у вас и стоит прослушка», — добавил эксперт.

По словам Геллера, гораздо проще заранее узнать способы, как не попасться на уловки злоумышленников, чем вычислять, есть ли прослушка на смартфоне. Особенно часто шпионские программы встречаются в новых устройствах, сообщил эксперт.