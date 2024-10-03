Россиянам перечислили способы открыть Gmail на устройствах с iOS

Российские пользователи гаджетов Apple столкнулись со сбоями при использовании популярного почтового клиента Gmail — сервис перестал обновлять почту. Чтобы посмотреть письма, можно использовать несколько хитрых способов или просто импортировать почту в другой ящик. Об этом 360.ru рассказал директор ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он отметил, что проблемы возникли только у части юзеров Gmail, использующих устройства с iOS.

«Говорят, что не у всех операторов связи этот сбой. То есть там в зависимости от оператора связи проблемы наблюдаются, они не у 100% пользователей», — объяснил эксперт.

Если проблемы с приложением все-таки возникли, зайти на почту можно с помощью VPN-сервисов или открыть web-версию почты, добавил специалист. Выходом из ситуации также может стать импорт почты.

«И еще один вариант — использовать сервис миграции. Зайти на xmail и импортировать всю почту с Gmail себе на mail. <…> Сервис миграции просто перетаскивает все письма на новый ящик с таким же именем», — сообщил он.

Зыков допустил, что сбои в работе сервиса могли возникнуть не из-за желания Google ограничить приложения для россиян, а из-за других факторов. В качестве примера он обратил внимание на замедление видеохостинга YouTube, который тоже принадлежит американской компании.

«Или [сбой может быть связан] с тем, что Gmail переехал на iOS на какие-то айпишники, которые связаны или близки к тем, что на YouTube. Это одна инфраструктура „гугловская“, отсюда и проблема», — предположил IT-эксперт.

Ранее в Google возникли проблемы с регистрацией новых аккаунтов для пользователей в России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев посоветовал россиянам использовать отечественные аналоги.