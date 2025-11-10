Россиянам ограничили доступ к Telegram на уровне провайдера

С масштабными сбоями в работе Telegram столкнулись жители комплексов от застройщика ПИК. Telegram-канал «Новости Москвы» предположил, что ограничение ввел интернет-провайдер Lovit.

Задержка с доступом к мессенджеру возникает только при подключении к домашнему Wi-Fi. Сотовая связь работает бесперебойно.

Полностью провайдер доступ к Telegram не отключал. Жильцы могут отправлять сообщения — те уходят с заметной задержкой. По несколько минут загружаются фотографии, видео загружается плохого качества и также медленно.

Lovit остается единственным провайдером, доступным в домах ПИКа. Подключение к другим операторам застройщик запретил. В результате жильцы оказались полностью зависимы от одного поставщика.

Эту же компанию часто критикуют на сайтах отзывов.

«Самый худший провайдер. ФАС куда смотрит в сварочной маске? Нестабильная работа, дорогие тарифы, отсутствие поддержки, плохой интернет», — гласит один из комментариев.

Жильцы нескольких ЖК в разных районах Москвы подтвердили Lenta.ru, что сбои продолжаются уже несколько дней. Пока представители ПИКа ситуацию не комментировали. Официальных объяснений от компаний не поступало.

В сентябре 2025 года ФАС завела против ПИК дело. Претензии регулятора касались Lovit — в ведомстве заявили, что застройщик неправомерно закрывает другим провайдерам доступ к инфраструктуре.