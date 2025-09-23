Против ПИК возбудили дело за создание интернет-монополии

Против строительной компании ПИК возбудили дело за создание интернет-монополии в своих ЖК. Застройщик не пускал никаких интернет-провайдеров в дома и ограничивал жильцам доступ к Сети, заявили сегодня в Федеральной антимонопольной службе.

«Входящие в группу лиц ПИК оператор связи „Ловител“ и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре», — подчеркнули в ФАС.

По оценке ведомства, такие действия застройщика ущемляли интересы жильцов и ограничивали конкуренцию на рынке услуг доступа к интернету.

Сейчас в отношении группы лиц застройщика возбудили антимонопольное дело. В случае установления вины организациям грозят административные штрафы в соответствии с КоАП, заключили в ФАС.