Россиянам объяснили, почему опасно на ночь оставлять телефон на зарядке

Специалист Голицына: ночная зарядка ускорит износ аккумулятора смартфона

Фото: Freepik

Привычка ставить телефон на зарядку перед сном и оставлять так на всю ночь может привести к быстрому износу аккумулятора. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

Специалист объяснила, что при завершении полного цикла зарядки, когда батарея достигает 100%, если зарядное устройство не выключить, то оно продолжит поддерживать полный заряд и дальше.

«Этот процесс, известный как капельная подзарядка, повышает температуру аккумулятора и со временем снижает его емкость», — сказала она.

Большинству смартфонов нового поколения для подзарядки достаточно двух часов. Если устройство продержать на зарядке всю ночь, то это ускорит деградацию аккумулятора. Дело в том, что литий-ионные элементы плохо переносят высокое напряжение. Кроме того, они не требуют постоянного максимального заряда.

Голицына посоветовала заряжать телефон, когда уровень заряда упадет до 35–40%. Если устройство полностью разрядится, то это также вредно для аккумулятора в плане износа. Помимо этого, необходимо не допускать перегрева корпуса телефоны, чтобы дольше сохранить емкость батареи.

Ранее пользователи Рунета назвали смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra лучшим среди гаджетов 2024 году.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте