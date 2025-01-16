Пользователи Рунета выбрали лучшие гаджеты 2024 года

Читатели портала Hi-Tech Mail (проект VK) проголосовали за самые важные технологические новинки прошлого года в рамках ежегодной премии «Лучший гаджет 2024». В список номинантов вошли более 250 устройств, из которых более 330 тысяч участников отобрали лучшие. Полные результаты голосования доступны на странице премии .

Главную награду среди смартфонов в номинации «Флагман года» получил Samsung Galaxy S24 Ultra. Второе место досталось iPhone 16 Pro Max, а на третьем месте расположился Huawei Pura 70 Ultra.

Смарт-часы Huawei Watch GT 5 Pro заняли первое место в своей категории.

Среди ноутбуков лидером стал самый тонкий и легкий ультрабук Huawei MateBook X Pro Ultra. На втором месте расположился ASUS ROG Zephyrus G16, на третьем — Honor MagicBook Pro 16.

Главной игрой 2024 года пользователи назвали Call of Duty: Black Ops 6. Победителем в списке людей, задающих тренды, стал американский предприниматель Илон Маск за создание внедряемых в мозг чипов Neuralink.

Лучшим телевизором назвали Samsung Neo QLED 8K QN900D. Второе место с минимальным отрывом получил LG OLED G4. Лидером среди российских телевизоров стала модель Яндекс ТВ станция «Бейсик».

Нейросеть «Шедеврум» от Яндекса признали лучшей для рисования. Рейтинг нейросетей для генерации текстов возглавил ChatGPT. В номинации «Облом года» на первое место вышел листинг игры Hamster Kombat.

Забытый iPhone включился и продолжил работать после восьми недель проведенных во льду. Гаджет оставили оставили на катке в США во время подготовки площадки к земле аппарат залили тысячами литров воды, которая замерзла. Извлекли iPhone после закрытия катка. В ходе проверки выяснилось, что шоковые условия содержания не сказались на качестве его работы.