Россиян с iPhone предупредили о мошеннической схеме с модами Telegram

Аферисты стали использовать новую схему обмана — они пытаются взламывать iPhone и iPad через модификации Telegram. Об этом ТАСС сообщили в ИБ-компании F6.

Аферисты рекламируют в Сети моды, которые якобы помогут пользоваться Telegram без сбоев. Преступники обещают «встроенный VPN», «анонимный номер», «режим инкогнито», «Premium-подписку без оплаты».

После скачивания программы жертва открывают мошенникам доступ к своему Apple ID, а те взламывают гаджеты. За разблокировку преступники требуют от 10 до 60 тысяч рублей в зависимости от цены устройства.

Ранее московский пенсионер передал аферистам более 10,4 миллиона рублей. Злоумышленник во время телефонного разговора представился сотрудником организации, где пожилой мужчина раньше работал, и предупредил о возможной утечке данных.

После этого выдававшие себя за силовиков мошенники потребовали от пенсионера отправить им деньги для «перевода на безопасный счет».