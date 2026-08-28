Россиянам объяснили, как искусственный интеллект помогает следствию

Искусственный интеллект помогает следователям обрабатывать записи и искать признаки подделки, но не заменяет криминалиста, сообщает MK.Ru .

Эксперт Лука Сафонов рассказал, что современные нейросети способны стабилизировать видео, подавлять шумы и выделять информативные кадры. Эти инструменты помогают следователям работать с материалами низкого качества.

ИИ также может выявлять признаки подделки документов, синтетической речи и нейросетевого монтажа. Кроме того, технологии анализируют цифровые следы.

Сафонов подчеркнул, что генеративное улучшение способно добавить в изображение детали, которых не было в исходной записи. Поэтому для использования результатов нужны оригинал материала, история обработки и воспроизводимая методика.

Эксперт отметил, что ИИ не может выступать полноценным криминалистом. Российские суды принимают такие данные только при наличии оригиналов.