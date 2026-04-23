Россиянам объяснили, как быстро проверить безопасность домашнего Wi-Fi

Чтобы защитить домашнюю сеть от злоумышленников, нужно установить сложный пароль, сменить данные администратора роутера и регулярно проверять список подключенных устройств. Об этом сообщила пресс-служба киберполиции России.

«Мы обсудили, зачем злоумышленникам может понадобиться доступ к вашей домашней сети. Теперь предлагаем пройти короткий чек-лист. Если хотя бы на один пункт вы отвечаете „нет“, сеть уже уязвима», — поделились в ведомстве.

Правоохранители посоветовали начать с проверки пароля от Wi-Fi — он должен быть сложным. Затем заменить стандартные логин и пароль администратора роутера — чаще всего это admin/admin. В настройках нужно включить шифрование WPA2-PSK (AES) или WPA3. Также стоит проверить список подключенных устройств и при обнаружении незнакомых сменить пароль Wi-Fi.

Кроме того, в МВД порекомендовали включить гостевую сеть с отдельным именем и паролем, ограничив доступ к основной сети. Ее удобно использовать для гостей и умных устройств. В ведомстве отметили: регулярно проверять список подключенных устройств — важная привычка для безопасности.

