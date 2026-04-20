В МВД предупредили о новой схеме мошенничества через фишинговые формы

Мошенники начали использовать фишинговые онлайн-формы, чтобы узнать баланс на карте потенциальной жертвы перед обманом. Об этом предупредили в официальном телеграм-канале киберполиции России.

По данным правоохранителей, злоумышленники просят указать актуальный баланс карты якобы в целях безопасности и предупреждают, что ложная информация повлечет блокировку карты.

«Конечно, ни в одной легальной процедуре такой способ проверки не применяется», — сообщили в ведомстве.

Ранее аферисты стали массово рассылать автомобилистам фальшивые сообщения о штрафах за неправильную парковку. Злоумышленники отправляли сообщения, где указывали, что машина стояла в зоне временного знака, и угрожали удвоением суммы штрафа, если не оплатить его по ссылке. Россиянам посоветовали проверять наличие задолженностей только через официальные ресурсы: сайт ГАИ и портал «Госуслуги».