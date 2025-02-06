Россиянам назвали способы защиты от фишинга

Минцифры: на «Госуслугах» можно оставить жалобу на фишинговый сайт

Зачастую мошенники подделывают официальные сайты и письма, чтобы узнать банковские реквизиты и пароли пользователей — это называется фишинг. Минцифры объяснили, как защититься от этого вида обмана.

«Фишинговые ресурсы могут распространяться через электронную почту, посты в мессенджерах и соцсетях, всплывающие окна и рекламу, уведомления на телефоне», — предупредили в министерстве.

Подозрения должны вызывать сообщения о необходимости смены пароля, выигрыше или государственных выплатах, письма с выгодными предложениями, приложения из сомнительных источников и письма от знакомых с необычных адресов.

Чтобы не стать жертвой фишинга, важно не открывать подозрительные файлы и не устанавливать приложения с сомнительных ресурсов. Пожаловаться на фишинговый сайт можно на «Госуслугах». После рассмотрения заявки площадку заблокируют.

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