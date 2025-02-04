Россиянам напомнили правила кибергигиены

Чтобы защититься от мошенников, достаточно соблюдать простые правила кибергигиены от «Госуслуг». Об этом напомнили в Минцифры.

Важно создавать надежные пароли, не распространять информацию о себе, помнить о настройках приватности и двухфакторной аутентификации.

«Не выкладывайте персональные данные: ФИО, паспортные данные, адрес, СНИЛ. Проверяйте отправителей писем и ссылки, по которым переходите. Внимательно относитесь к содержимому писем: обещание выигрыша, обещание выплат, внезапные судебные решения. Это должно насторожить!» — предупредили в Минцифры.

Мошенники могут не только писать, но и звонить. Нельзя называть по телефону важную информацию о себе: данные банковской карты, логины и пароли, коды из смс-сообщений. Также не следует переходить по ссылкам, которые присылают во время звонка, переводить деньги на счета и номера, которые называют по телефону.

«Защитите свое устройство: настройте блокировку, установите программу для удаленного доступа и блокировки, используйте антивирус», — посоветовали в министерстве.

Сервис «Госуслуги» предоставляет россиянам множество возможностей. Например, через сайт или приложение можно записать ребенка в кружок или секцию.