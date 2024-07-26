Россиянам назвали основные признаки установленной на телефоне прослушки

Три основных признака прослушки на смартфоне назвал в беседе с РИА «Новости» член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Он рекомендовал обратить внимание на необычное поведение гаджета.

«Если ваш телефон разряжается быстрее обычного, часто перегревается, или вы замечаете странные шумы и эхо во время звонков, это может указывать на наличие шпионского ПО», — пояснил Немкин.

Эксперт отметил, что эти признаки означают, что в фоновом режиме работают какие-то процессы, которые передают злоумышленникам данные.

Риски в сфере информационной безопасности будут только нарастать, считает IT-эксперт Герман Клименко. Всем пользователям необходимо иметь на устройствах антивирус и специальное приложение, контролирующее утечку личной информации.