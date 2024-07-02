IT-эксперт Клименко: риски в сфере информационной безопасности будут только нарастать

Каждый потребитель должен соблюдать элементарные правила поведения в цифровом пространстве, ведь проблемы кибербезопасности касаются абсолютно всех. Об этом заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радиостанции Sputnik.

По его мнению, риски в данной сфере продолжат нарастать.

«Это про всех нас — то, что сейчас информационная безопасность внезапно стала одним из краеугольных камней. Сеть развивается быстро, смартфонов становится больше, квалификация наша не повышается, а сложность Сети растет», — высказался IT-эксперт.

Он также отметил, что всем пользователям необходимо иметь на устройствах антивирус. Кроме того, важно установить специальное приложение, контролирующее утечку личной информации.

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