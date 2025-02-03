Минцифры напомнило о возможности записать ребенка в кружок через «Госуслуги»

Россияне могут записать своих детей в кружок или секцию с помощью «Госуслуг». Об этом напомнили в Министерстве цифрового развития.

«Чем увлекается ваш ребенок? Вы можете записать ребенка в подходящую секцию всего за пару минут на сайте или в приложении „Госуслуг“», — говорится в обучающем ролике.

Для этого нужно зайти в аккаунт на «Госуслугах», настроить фильры, выбрать подходящую секцию или кружок и отправить заявление. Также можно получить сертификат дополнительного образования, который поможет компенсировать стоимость кружка или секции. На сайте «Госуслуги» доступно более 1,6 миллиона записей в кружки и секции.

Российские власти ранее расширили доступ к биометрическим сервисам — для получения услуг достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия». Мера поможет дополнительно защитить личный кабинет.