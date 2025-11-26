Россиянам начали рассылать инструкции, как вернуть интернет после путешествия

Операторы связи стали присылать россиянам СМС с инструкциями, которые помогут быстро восстановить доступ к интернету после возвращения из другой страны. Сначала нужно отключить VPN и Wi-Fi, а потом перейти по указанной ссылке, сообщило РИА «Новости» .

В ноябре в Минцифры заявили, что российские операторы запустили тест 24-часового периода для сим-карт, пользователи которых вернулись из-за рубежа. Такие меры необходимы для борьбы с беспилотниками. Пока клиент не подтвердит, что он человек — доступа к мобильному интернету и СМС у него не появится.

МТС, «МегаФон» и «Билайн» присылают своим абонентам СМС со ссылкой для возобновления доступа. Ссылка ведет на сайт оператора. Каждая компания имеет свой тест для подтверждения, что сим-карту использует человек. Например, МТС — сборка пазла на экране. Без прохождения проверки запрет снимут только через сутки.

Ранее российские операторы напомнили пользователям, что перебои с мобильным интернетом могут возникать из-за мер безопасности. При этом ресурсы из «белого списка» будут доступны.