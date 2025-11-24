Операторы предупредили россиян о перебоях с интернетом из-за мер безопасности

Российские операторы напомнили абонентам о возможных перебоях в работе мобильного интернета, однако доступ к ресурсам из «белого списка» будет стабильным. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Например, в МТС отправили своим клиентам предупреждения, что для безопасности могут быть ограничения в работе интернета.

«Но мы сделали так, чтобы вы смогли пользоваться привычными цифровыми сервисами, даже когда нет интернета: такси, Госуслугами и другими ресурсами», — заявили в компании.

В Т2 тоже уведомили пользователей о подобных проблемах и отметили, что перебои связаны с мерами безопасности, при этом востребованные сервисы остались доступными.

В так называемый «белый список» вошли сайты, которые открыты даже во время ограничений. Минцифры России включило в этот перечень платформу MAX, «Дзен», сервисы «Яндекса» «Одноклассники», Mail.ru и другие.

Ранее житель Волгограда подал иск на «Билайн» с требованием обеспечить стабильную работу мобильного интернета. Мужчина потребовал взыскать компенсацию в размере 50 тысяч рублей себе и сыну.