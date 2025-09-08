Россиянам дали советы по защите аккаунтов в Telegram

МВД напомнило о важности облачного пароля для защиты аккаунта в Telegram

Мессенджер Telegram имеет достаточно способов защиты аккаунтов пользователей от взлома злоумышленников, но ими пользуются далеко не все. Об основных настройках для предотвращения попадания аккаунта в посторонние руки напомнила пресс-служба Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД.

Специалисты посоветовали пользователям скрыть номер телефона в настройках, оставив его видимым только для сохраненных контактов. Для входа в приложение необходимо включить двухфакторную идентификацию с установкой облачного пароля.

Кроме того, пользователям нужно регулярно проверять активные устройства, где открыт мессенджер, и завершать сеансы, которые выглядят подозрительно. Дополнительным средством защиты станет отказ от хранения в «Избранном» конфиденциальной информации: сканов документов и банковских данных. В пресс-службе пояснили, что после взлома именно в этот раздел злоумышленники смотрят в первую очередь.

В общие рекомендации ведомство включило запрет на передачу кода для входа в Telegram, проявление осторожности при переходе по ссылкам от незнакомых абонентов, отказ от использования сайтов и приложений, требующих авторизации через мессенджер, а также периодическое обновление паролей.

В середине августа Роскомнадзор объявил о частичном ограничении звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp*. В ведомстве объяснили решение противодействием кибермошенникам, которые переключились на популярные платформы после массовой блокировки операторами связи.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.