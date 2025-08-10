В России предложили запретить звонки в Telegram и WhatsApp

Операторы связи просят заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня» .

Операторы «большой четверки» предложили эту идею на стратегической сессии по развитию связи, которая состоялась в конце мая.

На встрече операторы заявили о необходимости дополнительного дохода для поддержания инфраструктуры. По их словам, из-за санкций и подорожания базовых станций, а также резкого роста мобильного трафика, развитие сетей замедлится. Это приведет к снижению скорости интернета, особенно в крупных городах.

Однако антимонопольная служба не одобрила идею значительного повышения тарифов для пользователей. Операторы выразили тревогу по поводу планируемого введения финансовой компенсации за ущерб от кибермошенников. На июньско-июльских совещаниях в Минцифры они активно продвигают идею блокировки голосовых вызовов в мессенджерах, как это практикуется, например, в ОАЭ.

Они считают, что это поможет решить три проблемы. В первую очередь, вернет трафик из мессенджеров в обычные голосовые звонки, что благоприятно скажется на их бизнесе.

«Позволит решить проблему кибермошенничества, так как львиная часть этих случаев происходит именно через WhatsApp* и Telegram», — отметили авторы публикации.

Предотвратит полную блокировку мессенджеров, так как снимет основные претензии силовиков. По словам операторов, которые говорят с «Осторожно Media», Минцифры не поддержало предложения. Однако обсуждение вопроса продолжается.

WhatsApp* с 1 августа его могут полностью заблокировать по всей стране. Журналистка и бывший советник Госдумы Анастасия Кашеварова отметила, что такое решение связано с тем, что WhatsApp* стал платформой для деятельности мошенников и передачи данных Вооруженным силам Украины.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.