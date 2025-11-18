Россиян призвали удалить продукцию разработчика игр GSC Game World

Россиян призвали избавиться от серии игр S.T.A.L.K.E.R., разработанных украинской компанией GSC Game World*. Об этом в Telegram-канале сообщил первый зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин.

Парламентарий напомнил, что его прогноз годичной давности подтвердился — в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl обнаружили противоправную информацию и агрессивный русофобский контент. Это означает, что в ближайшее время маркетплейсы снимут с продажи и видеоигры этой компании, и связанную с ней атрибутику.

«Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться», — рекомендовал он.

Генеральная прокуратура уже признала украинского разработчика нежелательной организацией на территории России. Об этом решении объявили 18 ноября.

*Признана в России нежелательной организацией.