Разработчика S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательным в России

Генеральная прокуратура признала деятельность украинского разработчика игр GSC Game World* нежелательной на территории России. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В фокусе интересов находятся формирование образа России как „государства-агрессора“ и финансовая поддержка ВСУ, включая распространение материалов, дискредитирующих нашу страну», — заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве добавили, что в 2022 году руководство организации перевело около 17 миллионов долларов фонду помощи военнослужащим Украины, на которые ВСУ приобрели автомобили, ударные БПЛА и комплектующие к ним.

Кроме того, в 2024 году организация выпустила компьютерную игру с агрессивным русофобским контентом и продвижением украинских нарративов.

GSC Game World* известна серией игр S.T.A.L.K.E.R. и «Козаки». Депутат Антон Горелкин не исключал вероятность запрета S.T.A.L.K.E.R. 2 в России.

*Признана в России нежелательной организацией.