Россиян призвали переходить на отечественные почтовые сервисы

Россиянам следует переходить на отечественные почтовые сервисы, а не менять адрес электронной почты внутри контура Gmail. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в канале МАХ .

Корпорация Google предоставила пользователям возможность менять адрес электронной почты в учетках. Функция доступна для тех, чей адрес заканчивается на @gmail.com.

«Российским пользователям я все же рекомендовал бы менять адрес не внутри контура Gmail, а переезжать на российские почтовые сервисы», — отметил Горелкин.

По словам парламентария, это может оказаться важным в наступающем году.

Ранее депутат ГД Сергей Боярский заявил, что в России не будут ограничивать использование VPN в 2026 году.