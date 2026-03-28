Россиян призвали обновить систему iPhone из-за угрозы взлома

Опасный инструмент для взлома iPhone появился в открытом доступе. Рекомендацию о незамедлительном обновлении системы выпустила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве пояснили, что речь идет наборе программ, которые раньше применяли только для точечных атак. Из-за того, что вредоносные файлы оказались в открытом доступе, их достаточно разместить на сайте и заманить туда пользователя.

«Уязвимости в новых версиях системы уже закрыты, поэтому в зоне риска остаются устройства, которые давно не обновлялись», — подчеркнули в пресс-службе.

В управлении пояснили, что достаточно перейти по ссылке, чтобы злоумышленники получили полный доступ к сообщениям, контактам, истории вызовов и паролям владельцев гаджетов.

На минувшей неделе российская компания — разработчик технологий по борьбе с киберпреступлениями F6 рассказала о новой схеме обмана владельцев гаджетов Apple.

Злоумышленники начали рекламировать обновления мессенджера Telegram, обеспечивающие бесперебойную работу с бесплатной премиум-подпиской.

Эксперты пояснили, что после скачивания и установки программы мошенники получали доступ к Apple ID владельца аппарата и требовали за разблокировку от 10 до 60 тысяч рублей.