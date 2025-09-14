Россиян призвали не игнорировать автоматические уведомления в приложениях

Автоматические уведомления приложений и сервисов на смартфоне не стоит игнорировать. Они могут предотвратить утечку личных данных, взлом или потерю финансов, сообщили в официальном Telegram-канале УБК МВД России.

Раздражающие оповещения, в том числе предупреждения о входе в аккаунт или о подозрительной активности, СМС с кодом подтверждения, по словам специалистов, небезосновательны и внедряются не из-за любви к рассылкам.

На то есть три причины: безопасность и минимизация финансовых рисков как для пользователей, так и для компании. Это также важно для соблюдения законов.

«Проще говоря, это ситуация win-win: компания защищает свои активы и репутацию, а пользователи — свои данные и деньги. Поэтому, если автоматизированные системы о чем-то информируют, стоит по меньшей мере удвоить осторожность», — указали в управлении.

Ранее россиянам дали советы по защите аккаунтов в Telegram.