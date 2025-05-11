Россиян предупредили об уловке мошенников с групповыми чатами

Мошенники в России начали использовать новую уловку для обмана населения с фальшивыми групповыми чатами, чтобы создать видимость официальности и ввести жертву в заблуждение. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве объяснили, что человека добавляют в якобы тематический или рабочий чат — например, от имени действующего или бывшего работодателя. В чате уже есть якобы коллеги, которые охотно делятся опытом с новичком. На самом деле в беседе может не оказаться ни одного живого человека.

«Мошенники используют этот прием в схемах, направленных на получения кодов авторизации от госпортала», — предупредили в МВД.

В пресс-службе добавили, что злоумышленники пытаются убедить жертву передать ключ, ввести код из СМС или пройти проверку подтверждения личности.

Распознать фальшивый чат можно по следующим признакам: сообщения выглядят постановочно, участников немного, но все якобы успешно прошли нужную операцию, а жертва не узнает ни одного из добавленных в беседу пользователей.

Ранее россиян предупредили об опасности шуточного диалога с мошенниками.