Россиян предупредили об опасности шуточного диалога с мошенниками

Разговоры с мошенниками даже в шутку крайне опасны. Об этом сообщила ТАСС куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Шуточный разговор с мошенником, если вы раскусили его с первых слов, крайне опасен. Кладите трубку и не продолжайте разговор», — сказала эксперт, уточнив, что злоумышленники накапливают любые поступающие им данные.

В качестве примера она привела запись голоса и интонацию, которые могут использовать в других схемах обмана. Храпунова напомнила, что, по прогнозам, до конца 2025 года половина россиян столкнется с дипфейк-атаками.

Накануне россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени поликлиник. Злоумышленники навязывают потенциальной жертве приложение на смартфон с удаленным управлением, выдавая его за официальное.