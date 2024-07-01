Россиян предупредили об опасности жары для смартфонов

В жаркую погоду россиянам нужно постараться не оставлять смартфоны и другие гаджеты, потому может произойти перегрев устройства. Об этом 360.ru рассказал владелец компании Mobile Research Group, ведущий аналитик Эльдар Муртазин.

«Самое первое — любому устройству комфортно там, где комфортно человеку. Не нужно пользоваться ими на пляже под раскаленным солнцем либо на панели машины. Если этого не делать, то охлаждать телефон или компьютер не нужно», — сказал он.

Муртазин добавил, что, если перегрева все-таки не удалось избежать, сначала гаджет будет самостоятельно отключать часть функций, после чего просто выключится.

«Если в жару оставить смартфон на торпеде машины, то герметичность корпуса может нарушиться. При нагреве растечется клей. Современные девайсы работают спокойно в условиях жаркого лета, просто не нужно держать их под солнечными лучами», — заключил аналитик.

Ранее россиянам напомнили об опасности пользования смартфоном в грозовую погоду на возвышенности.