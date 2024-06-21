Профессор Шамин: пользоваться смартфоном на возвышенностях в грозу нельзя

Смартфоны способны притянуть заряд молнии. Чтобы этого избежать, не стоит пользоваться гаджетами на возвышенности на природе или открытой местности, сообщил профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, также не стоит доставать смартфон под одиноко стоящими деревьями, столбами, большими металлическими объектами. Особенно опасно держать в руках гаджет во время грозы рядом с водоемами, сообщил сайт 7Дней.

В целом при обычном разговоре по телефону в городских условиях трагедии, скорее всего, не произойдет, отметил Шамин.