Россиян предупредили об угрозе после обновления Windows 11

Российские пользователи обнаружили после установки обновления Windows 11 на компьютере так называемый «синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSOD). Об этом предупредил Telegram-канал Shot .

«„Синий экран смерти“ появился у россиян после свежего обновления Windows 11. Апдейт стирает память и ломает SSD-диски», — указали в публикации.

Данную проблему чаще всего выявляли на накопителях, заполненных более чем на 60%. Вернуть устройство в рабочее состояние может помочь откат обновления.

Обновление с индексом KB5063878 выпустили в августе. После этого пользователи из Европы и Японии стаи жаловаться на неполадки.

Ранее в программе для распаковывания архивов WinRAR обнаружили опасную уязвимость, которая, минуя механизм защиты операционной системы Windows, устанавливала вредоносный код.

Россиянам рекомендовали обновить WinRAR до версии 7.11 или выше. Также стоит проверять источники прежде скачиванием архивов.