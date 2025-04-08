Россиян предупредили об уязвимости в WinRAR, обходящей защиту Windows

Специалисты обнаружили уязвимость в программе для распаковывания архивов WinRAR, позволяющую обойти механизм защиты операционной системы Windows и без предупреждения установить вредоносный код. Об этом в предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В ведомстве отметили, что сценарий распространения вредоносного кода предполагает скачивание архива, внутри которого вместе с легитимными файлами находится ссылка, замаскированная под обычный документ. Открытие архива активирует вредоносное программное обеспечение без каких-либо подозрительных признаков.

На территории России подтвержденных атак пока не зафиксировали, однако уязвимость может иметь высокий риск в реальной среде из-за обхода встроенной защиты Windows и широкого распространения WinRAR.

Ведомство посоветовало обновить WinRAR до версии 7.11 или выше, а также не скачивать архивы из непроверенных источников.

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