Россиян предупредили об опасности открыток в мессенджерах

Более 60% опрошенных россиян отправляют и получают открытки в мессенджерах, подсчитали для РИА «Новости» аналитики компании «Лаборатория Касперского». Они выяснили, что еще 28% респондентов получают подобные картинки, но сами их не отправляют.

Большинство пользователей признались, что боятся заразить смартфоны вирусом из-за открыток.

По словам главы Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов подтвердил, что мошенники могут рассылать от имени родственников картинки в мессенджерах. Эксперт добавил, что такие онлайн-открытки могут содержать фишинговые ссылки. Пользователям посоветовали настроить двухфакторную аутентификацию на устройствах и не переходить по сомнительным ссылкам.

На Украине под запрет попал Теlegram. Военным запретили пользоваться этим мессенджером для «минимизации угроз».