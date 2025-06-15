Россиян предупредили о четырех вредоносных расширениях для браузеров

Представители компании LayerX Security обнаружили вредоносные расширения для браузеров, которыми уже воспользовались около 1,5 миллиона человек. Об этом сообщило МВД России .

«Исследователи компании LayerX Security выявили четыре расширения для браузеров Chrome и Edge, предлагающие пользователю улучшить управление звуком веб-страниц (Sound Fixer, Sound Booster, Volume Master, Sound Control)», — уточнили в ведомстве.

По данным ведомства, такие расширения могут показывать назойливую рекламу, подсовывать фишинговые формы, собирать личную информацию, а также подменять ссылки или перенаправлять пользователя на сторонние сайты.

Несмотря на то что часть этих расширений уже пометили как опасные на платформе VirusTotal, они все еще доступны в официальном магазине Chrome Web Store.

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