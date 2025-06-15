Россиян предупредили о четырех вредоносных расширениях для браузеров
Представители компании LayerX Security обнаружили вредоносные расширения для браузеров, которыми уже воспользовались около 1,5 миллиона человек. Об этом сообщило МВД России.
«Исследователи компании LayerX Security выявили четыре расширения для браузеров Chrome и Edge, предлагающие пользователю улучшить управление звуком веб-страниц (Sound Fixer, Sound Booster, Volume Master, Sound Control)», — уточнили в ведомстве.
По данным ведомства, такие расширения могут показывать назойливую рекламу, подсовывать фишинговые формы, собирать личную информацию, а также подменять ссылки или перенаправлять пользователя на сторонние сайты.
Несмотря на то что часть этих расширений уже пометили как опасные на платформе VirusTotal, они все еще доступны в официальном магазине Chrome Web Store.
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