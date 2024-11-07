Роскомнадзор рекомендовал не пользоваться сервисом CDN CloudFlare

В Роскомнадзоре посоветовали российским пользователям отказаться от системы CDN CloudFlare. Рекомендации об этом опубликовала пресс-служба Главного радиочастотного центра.

В ведомстве объяснили что система не только защищает от кибератак, но и помогает обходить ограничения доступа к информации, которая запрещена в России. Кроме того, CloudFlare участвовала в совещании Госдепартамента о противодействии странам, борющимся за информационный суверенитет.

Для информационной безопасности рекомендовали использовать отечественные CDN-сервисы, такие как Национальная система противодействия DDoS-атакам.

В сентябре эксперт Оскар Исмагилов предупредил, что постоянно включенное на телефоне распознавание Wi-Fi может привести к потере денег.