Названы пять неочевидных признаков заражения смартфона вирусами

«Если ваш телефон внезапно стал работать медленнее, приложение открываются дольше, а сама система „подвисает“, это может быть признаком того, что на фоне работает вредоносное ПО, которое потребляет ресурсы устройства», — сказала она.

Митрохина посоветовала обратить внимание на температуру устройства. Она объяснила, что зараженный вирусами смартфон даже при выполнении простейших задач станет сильно нагреваться.

Третьим характерным «симптомом» специалист назвала быструю разрядку аккумулятора. По ее словам, работающие в фоновом режиме вирусы могут сократить срок службы батареи. Признаками наличия вирусов она сочла также необъяснимые списания со счета и наличие всплывающих окон или рекламы в приложениях, в которых они раньше не появлялись.

Для защиты от вирусов ведущий менеджер продукта RuStore Алена Самарцева посоветовала обновить систему и приложения смартфона, а также установить программу-антивирус. Перед включением нового смартфона, по ее словам, следует проверить его подлинность — сравнить IMEI-коды на устройстве и коробке.