Россия запатентовала технологию обслуживания орбитальной станции роботами

Россия запатентовала новую технологию оснащения орбитальной станции роботами для обслуживания. Ее планируется испытать на Российской орбитальной станции, сообщил президенту Владимиру Путину первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«К 2030 году мы должны обеспечить плановый переход к собственной орбитальной станции модуль за модулем. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащенной для обслуживания роботами. Это запатентованное решение», — сказал он.

Мантуров объяснил, что применять технологию планируется на Российской орбитальной станции, а затем и при освоении Луны.

Сейчас в России начались работы над созданием РОС. Согласно генеральному графику, развертывание станции на околополярной орбите ожидается в срок с 2027 по 2033 год.

Ранее стало известно, что Россия для управления БПЛА развернет на орбите больше 100 спутников.