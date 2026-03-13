Россия вошла в тройку лидеров по технологическому уровню беспилотников

Россия занимает место в тройке лучших в мире стран по развитию беспилотных технологий. Об этом «Вестям» рассказал министр транспорта России Андрей Никитин.

По его словам, применение беспилотников уже стало обыденностью, но Россия не стремится спешить в этой отрасли и сначала дорабатывает технологию до безопасного уровня.

«Учимся на ошибках, которые совершают коллеги, стараемся их не допускать. Если говорить о технологическом уровне, мы в тройке лучших в мире. Где-то мы быстрее, чем американцы или китайцы, где-то медленнее. Но вижу огромную перспективу в этом», — объяснил министр.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что Россия уже сейчас является передовой страной в мире в сфере беспилотной авиации. Он напомнил, что еще до начала спецоперации на Украине никаких компетенций в этой отрасли не было.