Россия вошла в группу лидеров по цифровизации гостехнологий

Мишустин: РФ вошла в число лидеров по цифровизации гостехнологий по индексу ВБ

По индексу Всемирного банка, по итогам 2025 года Россия вошла в группу лидеров по цифровизации государственных технологий. Об этом в ходе отчета правительства в Госдуме сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

«При формировании индекса оценивается уровень внедрения различных цифровых инструментов», — отметил он.

Одним из таких показателей стал Единый план, в который вошли меры по задачам, установленным указом президента. Премьер-министр отметил действие системы управления рисками, важную роль в обеспечении которой играет нижняя палата парламента с учетом обратной связи от граждан и бизнеса.

Председатель правительства добавил, что Россия развивается, несмотря на тарифные войны и санкции, а также попытки помешать извне.

«Правительство решает поставленные задачи с учетом этих факторов и оценки рисков», — сказал Мишустин.

Ранее президент Владимир Путин призвал быть готовыми к системным изменениям, которые несет ИИ.