Россия испытала новый терминал спутниковой связи

Компания «Гонец» испытала мобильный комплекс персональной спутниковой связи

Telegram-канал госкорпорации «Роскосмос»
Фото: Telegram-канал госкорпорации «Роскосмос»

Компания «Спутниковая система „Гонец“» успешно закончила испытания нового спутникового терминала для персональных коммуникаций. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

«Портативный комплект размещается в компактном рюкзаке и будет полезен для всех, кто находится вне зон обслуживания наземных сетей», — рассказали в пресс-службе.

Спутниковая система может передавать различные виды информации: текстовые сообщения, файлы, координаты данных. Комплекс оснащен специальной антенной, которую можно заменить на транспортную.

«Испытания полностью завершены, компания готовится к его серийному производству», — добавили в Роскосмосе.

До этого в России провели эксперимент по управлению беспилотником, который разработала компания «Гонец».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роскосмосу наладить конвейерный выпуск до 250 спутников в год. Кроме того, в планах нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, повысить качество услуг и снизить себестоимость производства самих аппаратов.

Ксеноморф с лицехватом наперевес. Что известно о новом фильме «Чужой: Ромул»

«Как маленький ребенок». Почему опасно оставлять собаку привязанной у магазина

Зрелище с агрессией. Где наблюдать суперлуние и как оно влияет на человека

Нью-Йорк, Нью-Йорк. История донецкого поселка, освобожденного Россией

Владивосток ушел под воду. Мощный ливень затопил городские улицы и дома

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте