Россия испытала новый терминал спутниковой связи

Компания «Спутниковая система „Гонец“» успешно закончила испытания нового спутникового терминала для персональных коммуникаций. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

«Портативный комплект размещается в компактном рюкзаке и будет полезен для всех, кто находится вне зон обслуживания наземных сетей», — рассказали в пресс-службе.

Спутниковая система может передавать различные виды информации: текстовые сообщения, файлы, координаты данных. Комплекс оснащен специальной антенной, которую можно заменить на транспортную.

«Испытания полностью завершены, компания готовится к его серийному производству», — добавили в Роскосмосе.

До этого в России провели эксперимент по управлению беспилотником, который разработала компания «Гонец».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роскосмосу наладить конвейерный выпуск до 250 спутников в год. Кроме того, в планах нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, повысить качество услуг и снизить себестоимость производства самих аппаратов.