Путин раскрыл влияние санкций на Россию

Введенные странами Запада санкции против России создали определенные проблемы, но привели к появлению возможностей для развития страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске.

В ходе своего выступления он напомнил, что против России ввели более 16 тысяч различных ограничений. Такого внешнего давления не испытывало ни одно государство.

«Они создают определенные проблемы, безусловно, мы это видим, ощущаем, но они и создают для нас определенные возможности для развития», — заявил Путин.

Он пояснил, что сегодня самое главное — искать приоритетные направления в области высоких технологий и помогать другу восстанавливать и развивать эти компетенции.

Глава государства добавил, что избранное западным сообществом направление в отношении России и Белоруссии изначально ошибочно. Несмотря на все усилия, у Запада ничего не получилось и не получится. При этом и Россия и Белоруссия чувствуют свою уверенность и надежность.

Сотрудничество в сфере высоких технологий и инвестиции стали главными направлениями сотрудничества России и Белоруссии, отметил Путин. Он подчеркнул, что основной упор нужно делать на этих сферах, так как за ними будущее.