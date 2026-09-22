Роскосмос побил рекорд по числу заявок в отряд космонавтов

Баканов: более 12 тысяч заявок поступило в отряд космонавтов России

Более 12 тысяч человек подали заявки на участие в новом наборе в российский отряд космонавтов, это рекордная цифра. Первичный отбор прошли 350 кандидатов, сообщил на встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Он напомнил, что в 2026 году госкорпорация проводила открытый набор космонавтов.

«Мы побили рекорд благодаря тому, что на едином портале госуслуг разместили оповещение. Было 12 тысяч, 350 человек прошли первичный отбор», — отметил глава Роскосмоса.

По его словам, отбор кандидатов продолжится в течение 2026 года. Все предусмотренные процедуры планируют завершить до конца года.

Имена тех, кто в итоге войдет в состав нового набора, Роскосмос также объявит до конца 2026 года.

Ранее стало известно, что до конца года с космодрома Восточный проведут серию коммерческих пусков.