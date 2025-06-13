Россия доставит АЭС на Луну

Россия собирается доставить на Луну атомную энергетическую станцию малой мощности. Об этом РИА «Новости» сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Сначала нужно все технологии отработать на Луне, а потом двигаться дальше, к другим планетам», — сказал он.

По его словам, при отработке технологий на спутнике Земли, в том числе с коллегами из КНР, необходимо обеспечить станцию энергией. Малая АЭС также позволит отработать технологии для дальнейшего освоения космоса.

О планах развернуть на Луне первую ядерную электростанцию накануне рассказал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Он назвал космические достижения России воплощением силы национального характера, сообщили «Известия».

На прошлой неделе стало известно, что Россия запатентовала новую технологию оснащения орбитальной станции роботами для обслуживания.