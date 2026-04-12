Роспатент назвал топ-3 лучших российских изобретений для освоения космоса

Спутник для наблюдения за Землей вошел в топ-3 космических изобретений России

Эксперты Роспатента назвали три лучших изобретения российских ученых для освоения космоса. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

В подборку вошли программа-симулятор космического мусора от программистов Юго-Западного государственного университета, технология увеличения грузоподъемности ракет от специалистов РКК «Энергия» и модель космического аппарата для наблюдения поверхности Земли от инженеров концерна «БАРЛ». Последняя работает сразу в видимом, инфракрасном и сверхвысокочастотном диапазонах.

«В связи со стратегической важностью российской космической отрасли необходимо своевременно обеспечить правовую охрану передовым разработкам, которые позволяют достичь технологического суверенитета в этой сфере», — рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов.

По его словам, в ведомстве зарегистрировано свыше трех тысяч программ для ЭВМ и баз данных, связанных с космосом.

Накануне президент Владимир Путин оценил состояние космической отрасли России.